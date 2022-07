AKW Neckarwestheim: Weitere Diskussionen um Laufzeit

Die Diskussion um eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geht weiter. Die Bundesregierung unterzieht unter anderem Neckarwestheim II erneut einem sogenannten Stresstest.

Entgegen aller Beteuerungen von Bundes- und Landesregierung ist nicht endgültig klar, wann genau die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen werden. Möglicherweise läuft auch Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) noch etwas länger als bis zum Jahresende. Grüne und SPD verweisen auf einen sogenannten Stresstest, dem die Bundesregierung die Kernkraftwerke unterzieht.

AKWs könnten Strom für Notversorgung liefern

Von einer Laufzeitverlängerung will Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göhring-Eckert (Grüne) nicht sprechen. In der ARD-Sendung Anne Will sprach sie am Sonntag von einem sogenannten Streckbetrieb mit den vorhandenen Brennstäben, wenn zum Beispiel die Krankenhausversorgung gefährdet sei.

Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) könnte sich vorstellen, die Kernkraftwerke aus Solidarität mit Frankreich länger laufen zu lassen, weil dort derzeit drei Viertel der Atommeiler nicht in Betrieb sind.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken betonte, man gehe sachlich vor. "Wir sind an der Stelle nicht ideologisch unterwegs", sagte sie am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF.