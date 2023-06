per Mail teilen

In Heilbronn, Schwäbisch Hall und Umgebung ruft die Gewerkschaft ver.di erneut zum Warnstreik im Einzel- und Versandhandel auf.

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Mittwoch in Heilbronn, Schwäbisch Hall und Umgebung erneut zum Warnstreik im Einzel- und Versandhandel auf. Die Gewerkschaft ver.di ist mit dem Angebot der Arbeitgeberseite in der zweiten Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg nicht zufrieden.

ver.di sieht Streikbereitschaft

In der Belegschaft gebe es die Bereitschaft und Entschlossenheit zu Arbeitskämpfen, teilt Caroline Kirchhoff, Gewerkschaftssekretärin für den Handel im ver.di Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken mit. Zuletzt hat ver.di in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Heilbronn vor gut zwei Wochen zum Warnstreik aufgerufen. Damals waren Beschäftigte von Kaufland, H&M und Media Markt beteiligt. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 23. Juni statt.