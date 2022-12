Erneut Razzia in Heilbronner Gefängnis

Am Donnerstagnachmittag hat es erneut eine Razzia im Heilbronner Gefängnis gegeben. Erst im September fand hier eine Durchsuchung wegen Drogenschmuggels statt.

Anlass für die erneute Razzia waren weitere Ermittlungen rund um den Drogenschmuggel im Heilbronner Gefängnis im September. Insgesamt zehn Durchsuchungen fanden am Donnerstag statt. Sowohl bei Insassen der JVA als auch bei kürzlich entlassenen Ex-Häftlingen, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilte. Bedienstete habe es nicht getroffen. Auch Festnahmen habe es nicht gegeben. Im nächsten Schritt sollen Vernehmungen stattfinden. Über die Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Staatsanwaltschaft keine Auskünfte geben.

Durchsuchungen wegen Drogenschmuggels im September

Am 30. September hatte es bereits eine Razzia in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn gegeben. Ein 26-Jähriger soll Drogen beschafft und über Dritte in die JVA Heilbronn geschmuggelt haben. Ein Gefängnismitarbeiter, der bestochen worden sein soll, wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hatte zwei Wohnungen im Kreis Heilbronn durchsucht und dabei umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Insgesamt wird gegen 34 Verdächtige inner- und außerhalb des Gefängnisses ermittelt. Schon 2018 flog ein Drogenschmugglerring in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt auf.