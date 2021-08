per Mail teilen

Im Audi-Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) kommt es ab Montag wieder zu verschiedenen Produktionsausfällen. Bis Freitag ruht die Fertigung aller Modelle vollständig. Die für September geplanten Sonderschichten entfallen. Bei Audi Sport in Heilbronn ist eine am kommenden Samstag vorgesehene Schicht gestrichen. Wie andere Autobauer hat auch Audi immer wieder Probleme mit dem Nachschub von Bauteilen, vor allem bei der Elektronik. Deshalb war es bereits in der vergangenen Woche gleich nach den Werksferien beim Oberklassemodell A8 zu einem dreitägigen Produktionsausfall gekommen, betroffen war auch der Karosseriebau des vollelektrischen Sportwagens E-Tron GT.