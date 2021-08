In der Region Heilbronn-Franken werden die Corona-Impfaktionen fortgesetzt. So will der Hohenlohekreis unter anderem ein ehemaliges Einzelhandelsgeschäft in Öhringen als Impflokal nutzen und ein Impfteam am Wochenende erneut auf einem Wertstoffhof einsetzen. Der Impfbus des Kreises Schwäbisch Hall steht am Vormittag vor dem Kaufland in Schwäbisch Hall Hessental, der Heilbronner Impfbus erst vor dem Kaufland Olgastraße und anschließend bei Media-Markt.