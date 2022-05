Rätselhafte Brandserie in Bad Friedrichshall geht weiter

per Mail teilen

In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat eine unbekannte Person am Donnerstagabend einen Brand gelegt. Möglicherweise setzt sich damit eine Serie von Brandstiftungen fort.

Wie die Polizei mitteilt, entzündete ein Unbekannter am Donnerstagabend ein Feuer vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichshaller Straße. Die Bewohner des Hauses konnten den Brand gegen elf Uhr abends rechtzeitig löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, es entstand nur geringer Sachschaden.

Kein Hinweis auf mögliche Täter

In den letzten Wochen kam es in und um Bad Friedrichshall zu einer Serie von kleinen Bränden, bei denen mittlerweile ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Zuletzt am 19. April. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten zusammenhängen und ein Brandstifter sein Unwesen treibt. Täterhinweise gebe es aber bisher keine, heißt es weiter.