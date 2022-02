Unbekannte Täter haben erneut am Neckarufer in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) Altreifen entsorgt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatten die 15 Autoreifen am Mittwoch an einer Böschung neben der B27 entdeckt. Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art seit November. Die Polizei sucht dringend Zeugen.