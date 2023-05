Nach den zwei Angriffen in Mainhardt hat die Polizei die Ermittlungsgruppe von 20 auf 40 Köpfe aufgestockt.

Nachdem am Freitagmorgen zwei Schwerverletzte in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) aufgefunden wurden, ist die Ermittlungsgruppe "Haltestelle" von 20 auf 40 Köpfe aufgestockt worden. Das sagte Polizeisprecher Holger Bienert dem SWR. Jemand hatte versucht, eine 16-jährige Mainhardterin und kurz darauf einen 55-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis zu töten. Die 16-Jährige befindet sich laut Polizei weiterhin in einem kritischen Zustand. Einen privaten Facebook-Kommentar, dass sie bereits verstorben sei, dementierte der Polizeisprecher. Auch der 55-Jährige sei noch im Krankenhaus, so Bienert.

Polizei vermutet Zusammenhang

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Ein Zufall sei sehr unwahrscheinlich, heißt es. Weitere Details zu den Ermittlungen wollte die Polizei aus taktischen Gründen nicht nennen. Der Fall sei aber weiter rätselhaft.