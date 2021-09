220.000 Euro Schaden auf Großbaustellen: Ermittlungserfolg gegen Diebesbande

Nach mehreren Diebstählen auf Großbaustellen mit einem Schaden von über 220.000 Euro ist der Heilbronner Kriminalpolizei nun ein weiterer Ermittlungserfolg gelungen. Neben rumänischen Tatverdächtigen wurde auch ein mutmaßlicher Mittäter in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ermittelt und festgenommen, so Polizeisprecher Gerald Olma. Dadurch ergaben sich Spuren zu zwei möglichen Tätern aus Heilbronn, sie könnten Ankäufer der gestohlenen Gegenstände gewesen sein. Bei diesen Männern wurde ebenfalls durchsucht, so die Polizei. Auf Großbaustellen sind häufig größere und teurere Werkzeuge und Baumaschinen, die nicht täglich weggeräumt werden können und somit einfache Ziele sind, so Olma. Im aktuellen Fall wurden die Maschinen wohl ins Ausland verkauft.