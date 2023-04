Schwäbisch Hall: Ermittlungen um mutmaßlichen Serientäter abgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen Serientäters sind vorerst abgeschlossen. Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft die Ergebnisse für eine Anklage.

Im Fall des mutmaßlichen Serientäters, der mindestens zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) getötet haben soll und darüber hinaus einen Raubüberfall auf einen Rentner in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) verübt haben soll, sind die polizeilichen Ermittlungen vorerst abgeschlossen.

Auswertung der Ermittlungsakten

Der Schwäbisch Haller Oberstaatsanwalt Harald Lustig wertet jetzt die Ermittlungsakten aus. Dem SWR sagt er, er werde jetzt prüfen, inwieweit Anklage erhoben werden könne. Es sei vonseiten der Staatsanwaltschaft beabsichtigt, so schnell wie möglich Anklage zu erheben.

"Ob das bereits noch im April funktioniert, könnte knapp werden, aber zumindest Anfang, Mitte Mai dürfte eine entsprechende abschließende Verfügung der Staatsanwaltschaft in Betracht kommen", so Lustig weiter.