Nach dem Brand am Sonntag in einem Wohnheim des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) in Krautheim gehen die Ermittlungen weiter. Ein Bewohner war durch das Feuer umgekommen.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Brand in dem Zimmer ausgebrochen, in dem der pflegebedürftige Bewohner lebte. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft und ein Gutachten soll erstellt werden. Einhaltung der Quarantäne ist schwierig Der betroffene Gebäudeteil wurde evakuiert, die Bewohner kamen in anderen Zimmern unter. Nach Angaben der Heimleitung wurden vorübergehend auch Bettenlager aufgestellt. Eine zusätzliche Schwierigkeit sei jetzt die Einhaltung der Quarantäne, die wegen der Corona-Pandemie verordnet wurde. Der Brand in dem Wohnheim des BSK in Krautheim (Hohenlohekreis) sei laut Staatsanwaltschaft am Sonntag kurz vor 18 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort. Ein weiterer Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.