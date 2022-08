per Mail teilen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach mehreren Brandstiftungen auf einem Firmengelände in Obersulm (Kreis Heilbronn) jetzt wegen versuchten Mordes.

Zweimal wurde im August ein Feuer auf dem Gelände einer Sanitär- und Heizungsbaufirma in Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) gelegt. Die Brände entstanden auf dem Privatgelände, das in der Vergangenheit oft als Durchgang in den Ortskern benutzt wurde.

Da Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zu den Bränden standen, ermitteln die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei jetzt wegen versuchten Mordes. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.