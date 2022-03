Nach Zugunfall in Lauffen: Durfte Lkw den Bahnübergang queren?

Nach dem Zugunfall am Mittwochnachmittag in Lauffen (Kreis Heilbronn) gehen die Ermittlungen weiter. Eine Bahn hatte an einem unübersichtlichen Übergang einen Sattelzug gerammt.

Zwei Fragen stehen im Raum: Haben die Signal-Anlagen bereits geblinkt, als der Sattelzug begann, den Bahnübergang zu überqueren? Und falls nein: Hätte er trotzdem warten müssen? Für Bahnsprecher Reinhold Willing stand am Freitagvormittag fest: "Der Bahnübergang bei Lauffen entspricht den Vorschriften." Der Bahnsprecher räumte ein: Der Zeitraum zwischen dem Blinken der Signalanlage und dem Eintreffen des Zuges könnte kürzer gewesen sein, als der Zeitraum, den der LKW zum Rangieren brauchte. Querung nur nach Sperrung des Zugverkehrs erlaubt - Polizei schaltet sich ein Auch solche Fälle seien geregelt, sagte Bahnsprecher Willing auf Anfrage des SWR weiter. Ein Fahrzeug, dass länger für die Überquerung eines Bahnübergangs braucht, dürfe nur über den Übergang fahren, wenn der Bahnverkehr ausdrücklich gesperrt ist. Jetzt will die Polizei den Vorgang klären. Ursprünglich hatten die Stadt Lauffen und die Bahn für den Freitag Vormittag einen vor-Ort-Termin angesetzt, eine sogenannte Verkehrsschau. Dieses Treffen hat die Bahn verschoben. Lauffen Unübersichtlicher Bahnübergang Nach Zugunfall in Lauffen: Stadt und Bahn beraten über Konsequenzen Wegen des Zugunfalls am Mittwoch soll demnächst vor Ort überprüft werden, ob der Bahnübergang ausreichend abgesichert ist. Er wurde bereits früher kritisiert. mehr... Bei dem Unfall am Mittwoch kamen sowohl der Lastwagenfahrer als auch die 60 Insassen des Zuges mit dem Schrecken davon. Der Schaden ist jedoch hoch. Nach Angaben der Polizei beträgt er mehrere 100.000 Euro.