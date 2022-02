Polizei ermittelt nach versuchtem Mord in Mulfingen

per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der am vergangenen Wochenende eine Haustüre an einem Mehrfamilienhaus angezündet haben soll.

Die Bewohner waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr vom Brandgeruch an ihrem Haus in Mulfingen (Hohenlohekreis) wach geworden. Obwohl sie das Feuer selber rasch löschen konnten, wurde ein Hausbewohner leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Brandbeschleuniger gefunden

Da an der Haustüre Brandbeschleuniger gefunden wurde, laufen die polizeilichen Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und auch wegen versuchten Mordes auf Hochtouren. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die zwischen 00:00 Uhr und 2 Uhr morgens im Bereich des Weinbergwegs in Mulfingen verdächtige Personen gesehen haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können.