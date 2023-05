per Mail teilen

Mitte Mai sind in Bad Friedrichshall-Duttenberg eine Scheune und ein Wohnhaus abgebrannt. Auch Gasflaschen explodierten damals. Jetzt übernimmt die Kriminalpolizei.

Nach einem Großbrand im Bad Friedrichshaller Teilort Duttenberg (Kreis Heilbronn) am Abend des 12. Mai, bei dem eine Scheune und ein angrenzendes Wohnhaus komplett abgebrannt sind, hat nun die Kriminalpolizei Heilbronn die Sachbearbeitung übernommen. Man ermittele in alle Richtungen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Auswertung des Brandschutts stehe noch aus.

Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche war unter anderem auch ein Brandmittelspürhund vor Ort. Ziel sei es gewesen, nach Spuren von Brandbeschleunigern zu suchen. Ob es mittlerweile Hinweise auf Brandstiftung gibt, teilte die Polizei nicht mit.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Eine Million Euro Schaden

Bei dem Brand war ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden, verletzt wurde niemand, da das abgebrannte Wohnhaus zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt war. Bei dem Feuer sind mehrere Gasflaschen explodiert.