Durchsuchungen beim Bürgermeister von Widdern

Der Gemeinderat Widdern (Kreis Heilbronn) will in geheimer Sitzung nochmals über umstrittene Mehrausgaben für die städtische Homepage beraten, sagte Gemeinderat Thomas Schäfer dem SWR nach der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Bürgermeister Kevin Kopf (parteilos) gab einen Fehler zu, wolle aber nicht zurücktreten, so Schäfer. Dabei gehe es mittlerweile um mindestens 190.000 Euro. Er finde es schade, dass das Geld weg sei. Sie haben vorher schon die Vereinsförderung eingeschränkt und jetzt kam noch diese Bombe dazu. Es müsse nun einiges zurückstehen, so Schäfer. Man könne keine Straßen reparieren und dann gebe man das Geld dafür aus. Der Gemeinderat sei sich sicher einig, dass sie für 200.000 Euro keine Homepage gekauft hätten, so Schäfer weiter.