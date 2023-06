Ermittlungen zu Waldbränden in Wertheim-Mondfeld laufen

per Mail teilen

Nach zwei Waldbränden im selben Waldstück bei Wertheim-Mondfeld sucht die Polizei nach der Brandursache und nach Zeugen.

Zweimal hat es bei Wertheim-Mondfeld (Main-Tauber-Kreis) im Wald gebrannt - am Dienstag und Sonntag. Die Polizei sucht weiter nach der Ursache. Eine Brandstiftung sei laut einer Mitteilung nicht auszuschließen. Nur aufgrund der beherzten und professionellen Arbeit der eingesetzten Feuerwehren konnte beim ersten Feuer ein größerer Brand in dem schwer zugänglichen und steilen Hanggebiet vermieden werden, so die Polizei.

Zwei Brände im selben Waldstück

Das erste Feuer wurde am Sonntagmittag gegen 13:40 Uhr gemeldet. Insgesamt hatten sich auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern mehrere Glutnester gebildet.

Der zweite Brand ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 7:40 Uhr im selben Waldstück, in dem es schon zwei Tage zuvor gebrannt hatte. Allerdings sei dieses Feuer schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Wer hat Personen und Fahrzeuge in der Nähe gesehen?

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die sich kurz vor den Bränden in der Nähe aufgehalten haben.

Es wird außerdem auf ein geltendes Rauchverbot in Wäldern hingewiesen, dass vom 1. März bis zum 31. Oktober landesweit gilt.