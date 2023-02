per Mail teilen

Im Zusammenhang mit den drei getöteten Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Michelbach an der Bilz ermittelt die die Polizei jetzt auch ob es eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall in Ilshofen gibt. Dort wurde ein Raubüberfall auf einen älteren Mann verübt. Der Leiter der Sonderkommission Höhe, Robert Kauer sagte dem SWR: