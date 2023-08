per Mail teilen

Das Erlenbacher Weinfest ist in die 45. Runde gegangen. Von Freitag bis Montag tummeln sich die Besucher in den Gassen, teilweise kommen diese sogar aus dem Ausland.

Das 45. Erlenbacher Weinfest (Kreis Heilbronn) geht am Montag zu Ende. Die Organisatoren sind zufrieden, denn die Stimmung sei gut. Die tropischen Temperaturen machen den Besuchern allerdings zu schaffen, berichtet Veranstalter Florian Diefenbach. Viele suchen sich Schattenplätze. Von denen gebe es in den Gassen allerdings genug. Zudem sorgen genug kalte Getränke für die nötige Abkühlung. "Das Wetter ist nicht ideal, aber besser als Regen", so Diefenbach weiter.

Besucher kommen von weit her angereist

Das Erlenbacher Weinfest ist über die Region hinaus bekannt. Besucher seien teilweise aus Salzburg angereist. Auch die französische Partnergemeinde war mit einem ganzen Reisebus vertreten. Die Zahl der Besucher lasse sich in den verwinkelten Gassen nur grob Schätzen. Mit mehreren zehntausend Gästen bewege es sich allerdings auf dem üblichen Niveau.

Buttenlauf und Krönung der Zwiebelkönigin am Montag

Am Montag geht das Erlenbacher Weinfest am Abend zu Ende. Schweißtreibend wird es zunächst noch beim Buttenlauf. Dabei müssen die Teilnehmer mit einer gut gefüllten Butte auf dem Rücken über das Gelände laufen. Am Abend wird dann abschließend die Zwiebelkönigin gekrönt.