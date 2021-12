Einwohner müssen bei Glätte weniger streuen

per Mail teilen

Die Einwohner von Erlenbach (Kreis Heilbronn) müssen künftig bei Glätte weniger streuen. Das hat der Gemeinderat beschossen. Die Neuregelung betrifft alle Anwohner von Straßen ohne Gehweg. Bisher müssen sie auf beiden Straßenseiten dafür sorgen, dass niemand ausrutscht. Die Streupflicht beruht auf einer Satzung aus dem Jahr 1991. Inzwischen hat aber das Oberlandesgericht Karlsruhe festgestellt, dass bei Glätte im Winter ein Streifen von einem Meter Breite auf einer Straßenseite reicht. Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat das Satzungsmuster geändert, die Gemeinde Erlenbach will jetzt nachziehen. Sie legt auch fest, wer streuen muss: in ungeraden Jahren die Straßenanlieger mit ungeraden Hausnummern, in geraden, die mit den geraden Hausnummern.