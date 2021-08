per Mail teilen

Das Erlenbacher Weinfest (Kreis Heilbronn) ist auch dieses Jahr abgesagt worden. Wie bereits im vergangenen Jahr sieht der Festverein keine Möglichkeit, die Traditionsveranstaltung im Erlenbacher Ortskern auszurichten. Auch wenn in den letzten Wochen die Covid-19-Inzidenz im Landkreis Heilbronn größtenteils rückläufig war, war in den zurückliegenden Monaten eine zuverlässige und verbindliche Planung des Weinfestes nicht möglich, so die Mitteilung. Die Corona-Verordnung des Landes lasse derartige Großveranstaltungen nicht zu. Einzelne örtliche Vereine, Winzer und Gastronomen planen aber kleine Events und öffnen ihre Türen.