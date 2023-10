Erlenbach: Reparatur an Wasserleitung dauert länger als geplant

per Mail teilen

Am Dienstag hat es ein Leck an der Hauptwasserleitung in Erlenbach gegeben. Die hätte eigentlich am Donnerstag wieder ans Netz angeschlossen werden sollen. Das verzögert sich noch.

Die Reparatur der Wasserleitung bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) dauert länger als geplant. Das teilte die Bodensee-Wasserversorgung am Donnerstagnachmittag mit. Acht Städte und Gemeinden und damit über 80.000 Menschen sind von dem Rohrbruch betroffen.

Gebäude muss stabilisiert werden

Dass die Arbeiten länger dauern, hat offenbar zwei Gründe: Zum einen muss ein Gebäude stabilisiert werden, das in direkter Nähe der Hauptleitung steht, zum anderen ist die Leitung alt und in einem schlechten Zustand. Mittlerweile wurde der Bereich um das Leck mit einem Bagger freigelegt und die beschädigte Stelle entfernt. Jetzt muss ein sogenanntes Passstück eingesetzt werden, um die Lücke wieder zu schließen. Danach muss die Leitung mehrere Stunden gespült werden. Erst dann kann sie wieder in Betrieb genommen werden.

Weiterhin gilt: Wasser sparen

Bis dahin sollen die Bürgerinnen und Bürger von Erlenbach, Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Untereisesheim, Oedheim, Eberstadt und Neuenstadt am Kocher (alle Kreis Heilbronn) weiterhin Wasser sparen. Bis das schadhafte Rohr bei Erlenbach wieder in Betrieb gehen kann, kommt das Wasser in den Kommunen aus einem Hochbehälter bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis).

Eigene Quellen werden verstärkt genutzt

Am Dienstag hatte es ein großes Leck an einer Hauptwasserleitung gegeben, seitdem werden die Städte und Gemeinden in der Umgebung provisorisch versorgt. Die betroffenen Kommunen decken mit dem Wasser aus dem Bodensee einen unterschiedlich großen Anteil des Wasserbedarfs. Einige haben auch noch eigene Quellen, die jetzt verstärkt genutzt werden sollten.