Im Fall zweier vermisster Kinder aus Weinsberg ist die Erleichterung groß: Durch Mithilfe der Bevölkerung konnten eine 12-Jährige und ein 10-Jähriger nach Hause gebracht werden.

Happy End im Fall zweier vermisster Kinder aus Weinsberg (Kreis Heilbronn): das zwölfjährige Mädchen und ihr zehnjähriger Spielkamerad konnten in Öhringen (Kreis Hohenlohe) gefunden und wohlbehalten zu ihren Eltern zurückgebracht werden.

Am Samstagnachmittag hatte die besorgte Mutter des Mädchens die Polizei alarmiert: Ihre Tochter und der befreundete Junge seien vom Spielen nicht zurückgekehrt. Daraufhin leitete das Polizeipräsidium Heilbronn eine umfangreiche Fahndung ein. Bis in die Nacht hinein waren Beamtinnen und Beamten mit Spürhunden und Hubschraubern im Einsatz. Die Anteilnahme im Ort war groß. Hundertfach wurde der Fahndungsaufruf der Behörde auch in den sozialen Medien geteilt.

Passant in Öhringen bringt Kinder zur Polizei

Um ein Uhr Samstagnachts dann die Erleichterung: Die Kinder sind in Öhringen aufgetaucht. Dort waren sie einem Passanten aufgefallen, dem es merkwürdig erschien, dass die beiden zu später Uhrzeit unbegleitet unterwegs waren. Als er sie ansprach, stellte sich heraus: Die Kinder hatten sich beim Spielen verlaufen. Etwa vier Stunden Fußweg von ihrem Zuhause entfernt konnte die Polizei sie schließlich aufgreifen und zu ihren Eltern nach Weinsberg zurückbringen.

Die Eltern waren vor allem froh, die Kinder wohlbehalten wiederzubekommen, schildert Nico Mariano, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Zum Glück, so der Sprecher weiter, gingen die meisten Vermisstenfälle so glimpflich aus. Trotzdem sind die Beamten bei Kindern und Jugendlichen immer verpflichtet, einzuschreiten und jeden Fall ernst zu nehmen.