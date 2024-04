Mammut-Holzachterbahn in Tripsdrill bleibt stehen: Besucher evakuiert

Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn ist am Freitag die Mammut-Holzachterbahn stehen geblieben. Das berichtet die Heilbronner Stimme. Passagiere wurden evakuiert.

Die beliebte Holzachterbahn Mammut im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist offenbar plötzlich und unerwartet stehen geblieben, wie die Heilbronner Stimme berichtet. Alle Insassen mussten evakuiert werden und aus großer Höhe über eine Treppe herunter laufen, begleitet von Personal.

Keine Verletzten

Grund für den Zwischenfall war offenbar eine Sicherheitsabschaltung wegen eines Sensorfehlers, wie die Zeitung weiter berichtet. Verletzt wurde niemand, die Achterbahn sei später auch wieder in Betrieb gegangen, heißt es. Die Holzachterbahn ist 2008 eingeweiht worden und gehört mit zu den bekanntesten Attraktionen im Erlebnispark. In Zügen, die wie Sägen gestaltet sind, fahren die Passagiere mit bis zu 80 Stundenkilometern über eine Strecke von rund 860 Metern.

Große Übung vor wenigen Wochen

Vor Kurzem erst hatten Einsatzkräfte in Tripsdrill geübt, wie sie Fahrgäste retten können, falls diese in der Höhe stecken bleiben. Damals hieß es, der letzte Vorfall, bei dem eine Achterbahn in Tripsdrill stehengeblieben war, habe sich im Juni 2022 ereignet. Auch damals mussten 20 Fahrgäste evakuiert werden. Die Höhenrettung der Feuerwehr wurde damals nicht gebraucht. Die Insassen nutzten eine Wartungstreppe, über die sie in Sicherheit gebracht werden konnten.

Polizei und Feuerwehr waren beim aktuellen Vorfall auf SWR-Anfrage nicht im Einsatz. Beim Erlebnispark Tripsdrill war am frühen Abend kein Sprecher mehr erreichbar.