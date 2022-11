Erlebnispark Tripsdrill mit neuem Besucherrekord

Den Erlebnispark Tripsdrill und das Wildparadies in Cleebronn haben in diesem Jahr schon über 780.000 Gäste besucht. Das ist ein neuer Besucherrekord.

Der Erlebnispark hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet, bevor es hier ab Montag in die Winterpause geht. Das Wildparadies hat ganzjährig geöffnet. Bis Ende des Jahres peilt das Familienunternehmen eine Besucherzahl von etwa 825.000 Gästen an. Das wäre ein neuer Bestwert. 2019, also vor der Corona-Pandemie, lag der bisherige Rekord bei 780.000 Gästen.

"2020 und 2021 waren aufgrund von Corona vermutlich die schwierigsten Jahre in der Parkgeschichte."

Während der Corona-Lockdowns habe man teilweise gar nicht mal gewusst, wann und unter welchen Bedingungen man öffnen dürfe, so Meierjohann. "Darum war 2022 ein erleichterndes, ein endlich wieder normales Jahr", so der Sprecher.

Der Erlebnispark Tripsdrill hat verschiedene Attraktionen. SWR

"Die Menschen wollen was erleben und sie kommen weiterhin gerne zu uns.“

Auch die Zahl der Übernachtungsgäste habe sich sehr positiv entwickelt. Hier werde man den bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2019 von 42.000 Übernachtungsgästen übertreffen. Im Erlebnispark können Gäste etwa in Baumhäusern und Schäferwagen übernachten. Hier wurde zuletzt weiter investiert.