Zeltlager in den Sommerferien: Organisatoren fordern Erlaubnis vom Land

Der Sportkreis Heilbronn und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Heilbronn fordern eine Erlaubnis für die Durchführung ihrer Zeltlager in den Sommerferien. Sie haben sich nach eigenen Angaben an die Landesregierung gewandt. Seit Jahrzehnten finden in den Sommerferien die Zeltlager vom DRK Heilbronn in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) und vom Sportkreis Heilbronn in Untergriesheim (Kreis Heilbronn) statt. Beide Freizeiten mussten im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr sind die Veranstalter fest entschlossen, das Angebot aufrecht zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Die Situation sei völlig anders als noch vor einem Jahr. Unter anderem werden Impffortschritte und Testmöglichkeiten genannt. Es könnten Hygiene- und Schutzkonzepte für eine sichere Durchführung entwickelt werden.