Sozialverbände kritisieren staatliche Hilfen: Subvention auf Spritpreise sei keine Hilfe

Hilfen der Bundesregierung für Geringverdiener kommen nicht an, sagt das Sozialunternehmen Erlacher Höhe mit Niederlassungen in der Region. Auch der VdK kritisiert Sprit-Subventionen.

Seit März seien deutlich mehr Menschen in den Sozialkaufhäusern der Erlacher Höhe wie in Schwäbisch Hall einkaufen, schreibt der Geschäftsführer, Wolfgang Sartorius, auf Anfrage des SWR Studios Heilbronn. Zudem werde jetzt vermehrt um finanzielle Hilfe bei den Nebenkosten angefragt. Eine Beratungsstelle des Sozialunternehmens gibt es unter anderem in Künzelsau (Hohenlohekreis).

Gebäude der Erlacher Höhe in Schwäbisch Hall (Archiv) SWR

Wörtlich schreibt Sartorius: "Die aktuellen Subventionen auf Spritpreise stellen aus unserer Sicht keine wirkliche Hilfe für diese Personengruppen dar, die sich häufig ohnehin kein Kfz leisten können."

"Aber sie sind eine geniale Subvention für Mineralölkonzerne, die Herr Finanzminister Lindner sicher mit Bedacht für seine Klientel gewählt hat."

VdK: "Beutelbefüllungsprogramm der Mineralölkonzerne"

Ähnlich äußert sich der Heilbronner Kreisvorsitzende des Sozialverbands VdK, Frank Stroh: "Das ist nichts anderes als ein Beutelfüllungsprogramm der Mineralölkonzerne. Und ich finde, es macht wieder deutlich, dass die FDP nichts anderes macht als Lobbyisten-Politik."

Der VdK hat außerdem eine Klage gegen die geplante Energiepreispauschale angekündigt. Er kritisiert, dass Rentner und Studierende leer ausgehen sollen.

Nicht nur "eine Schippe drauflegen"

Der Geschäftsführer der Erlacher Höhe Wolfgang Sartorius fordert, dass die Bundesregierung bei den Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, nicht nur "eine Schippe drauflegt", sondern dafür sorgt, dass angemessene Regelsätze mit der Inflation und vor allem den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen standhalten.

"Wir erwarten deshalb von der Bundesregierung, das Wahlversprechen hinsichtlich eines armutsfesten Bürgergeldes zügig eingelöst werden."

Situation massiv verschärft

Auch schon vor dem Anstieg der Inflation war es so, dass insbesondere Menschen im Leistungsbezug nach Hartz IV und manche Rentnerinnen und Rentner mit geringem Einkommen große Probleme hatten, ihren Alltag wirtschaftlich zu bestreiten, schrieb Sartorius von der Erlacher Höhe. Dies habe sich nun nochmals massiv verschärft.

Mitarbeiterinnen der Tafel in Bad Mergentheim - die finanzielle Lage macht sich auch dort bemerkbar (Archiv) Pressestelle Diakonisches Werk Main-Tauber-Kreis



Pflegedienst: Selbst Spazierfahrten gehen ins Geld

Der Ilshofener Pflegedienst Primeros (Kreis Schwäbisch Hall) spürt ebenso die Auswirkungen durch die gestiegenen Spritpreise. Das bedeute Einschränkungen zum Beispiel bei Betreuungsangeboten, so Chefin Lore Wahl. Schwierig sei es beispielsweise schon, einfach nur ein paar Kilometer rauszufahren, um spazieren zu gehen. "Die Benzinpreise sind enorm." Therapiefahrten und Arztfahrten müsse man sich gut überlegen. Das gehe so weit, dass der Pflegedienst in Erwägung ziehe, statt weit entfernte Therapeuten eher ortsnahe aufzusuchen. Auch wenn man in dem Fall vielleicht "nicht das Optimale kriegt, aber einfach, um die Kosten für uns wieder zu senken."

Tafeln kämpfen mit Preissteigerungen

Die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten machen sich auch bei den Tafeln der Region bemerkbar. Es kommen mehr Kundinnen und Kunden, sagte Katrin Beuschlein vom Diakonischen Werk Main-Tauber-Kreis dem SWR.

"Man merkt das ja auch als Privatperson: Die Lebensmittelpreise steigen, die Energiekosten steigen. Das wirkt sich natürlich auf jeden persönlich aus."

Wenn Menschen aber sowieso ein geringes Einkommen hätten, hätten sie in der aktuellen Situation natürlich mehr Probleme, so Beuschlein. "Weil die staatlichen Leistungen sich nicht großartig verändert haben."