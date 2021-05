Zum Geburstag von Sophie Scholl am 9. Mai fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Die Frau aus Forchtenberg wurde durch ihren Widerstand gegen die Nazis berühmt.

Bei einem digitalen Festakt hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Widerstandskämpferin Sophie Scholl als Vorbild bezeichnet. Die in Forchtenberg (Hohenlohekreis) geborene Scholl wäre heute 100 Jahre alt geworden.

Scholl habe gezeigt, worauf es ankomme, nämlich menschlich und anständig zu handeln, so Kretschmann. Sie habe dafür ihr eigenes Leben riskiert. Die Stadt Forchtenberg könne sich glücklich schätzen, dass sie eine Tochter der Stadt sei.

Sehen Sie hier die komplette Botschaft Kretschmanns:

Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth, kündigte beim digitalen Festakt die Gründung eines Vereins zur Förderung der Gedenkkultur an. Damit wolle man die Gedenkarbeit in die Zukunft führen. Sophie Scholl sei keine furchtlose Heldin gewesen, so die Scholl-Biographin Maren Gottschalk. Sie habe auch Angst gehabt.

Bürgermeister will Erinnerung wachhalten

Der Forchtenberger Bürgermeister Michael Foss erklärte, Sophie Scholl sei vor genau 100 Jahren im heutigen Forchtenberger Rathaus auf die Welt gekommen. Hans und Sophie Scholl hätten Widerstand gegen ein Unrechtsregime geleistet. Die Geschwister Scholl hätten dafür ihre Leben lassen müssen.

"Hans und Sophie Scholl gehören zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Stadt Forchtenberg. Daher ist es uns wichtig, die Erinnerungen an sie wachzuhalten." Michael Foss, Bürgermeister Forchtenberg

Renate Deck von der Forchtenberger Gedenkstätte Weiße Rose bezeichnete Sophie Scholl als "kleine Hohenloherin mit eigenem Köpfchen". Sie habe ihre Kindheit im Hohenlohekreis verbracht und dort laufen und sprechen gelernt. Später sei die Familie nach Ludwigsburg und dann nach Ulm gezogen.

In Forchtenberg lebt die Erinnerung an Sophie Scholl weiter. An die Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime erinnern Gedenktafeln, eine Büste im Rathaus, eine Ausstellung sowie ein "Weiße Rose" i-punkt oder auch der Hans-und-Sophie-Scholl-Pfad.

Geschichten und Informationen über Sophie Scholl hat Renate Deck zusammengetragen. Sie leitet den "Weiße Rose" i-punkt und spricht seit 30 Jahren mit Nachkommen und Zeitzeugen.

Verbindungen zu Sophie Scholl noch heute in Forchtenberg

Auch nach 100 Jahren sind Geschichten über Sophie Scholl in Forchtenberg zu hören. Zeitzeugen und Spielfreunde von den Scholls haben ihre Erlebnisse weiter gegeben. Die Forchtenbergerin Ingrid Jeßberger kennt die Geschichten ihrer Mutter, die mit Sophie gespielt hat. Viele dieser Geschichten hat Renate Deck bis vor wenigen Jahren von direkten Zeitzeugen gesammelt, die meisten seien mittlerweile jedoch gestorben, bedauert sie.

Schon in den Tagen vor dem Geburtstag am 9. Mai fanden mehrere Veranstaltungen auch in Forchtenberg statt. Im Rathaus wurde an einer improvisierten Poststelle die Sonderbriefmarke "100. Geburtstag von Sophie Scholl" und der Ersttagsbrief präsentiert und verkauft. Ein aufwändiges Instagram-Projekt würdigt Scholl und skizziert ihre letzten Tage.