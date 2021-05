Sophie Scholl – dieser Name steht wie kaum ein anderer für den Widerstand gegen das Naziregime. 21 Jahre war sie alt, als sie zusammen mit ihrem Bruder Hans ermordet wurde. Beide gehörten zur Widerstandsgruppe "Weiße Rose". Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie ist in Forchtenberg im Hohenlohekreis geboren, verbrachte dort ihre Kindheit – und in ihrem Geburtsort erinnert man in diesen Tagen ganz besonders an Sophie Scholl. Moderatorin Rosi Düll hat mit Renate Deck gesprochen, die in Forchtenberg die "Weiße Rose Denkstätte" leitet, und sie gefragt mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen sie diese besondere Woche rund um den 100. Geburtstag von Sophie Scholl gerade erlebt.