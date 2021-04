Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat in der Grundschule im Stadtteil Onolzheim eine erhöhte Konzentration des radioaktiven Gases Radon festgestellt. Durch Stoßlüften wie in der Corona-Pandemie lasse sich diese Konzentration senken, zusätzlich will die Kommune die Bodenluft absaugen lassen, hieß es in einer Vorlage für den Gemeinderat. Ursache für die Radonbelastung könne der Untergrund aus Keuper sein, der Uran und Radium freisetzt, so die Kommune weiter.