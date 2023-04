Heilbronn: Erhöhte Nachfrage nach Stipendien

Die Stadt Heilbronn unterstützt Studierende, die an einer der Hochschulen in der Stadt studieren. Bei guten Leistungen oder einer wirtschaftlichen Notlage - die Nachfrage steigt.

Mit 220 Euro zusätzlich pro Monat unterstützt die Stadt Heilbronn die Studierenden. Die Frist für die Bewerbungen für das Sommersemester ist am Samstag abgelaufen. 31 Studentinnen und Studenten haben sich aktuell beworben, heißt es. Das sind fast doppelt so viele wie für das letzte Sommersemester.

Gefördert werden Studierende, die an einer der Hochschulen in der Stadt oder an der Europa-Universität Viadrina der Partnerstadt Frankfurt an der Oder studieren. Voraussetzung sind gute Leistungen oder eine wirtschaftliche Notlage.

Hilfe für gestiegene Kosten

Aufgrund gestiegener Kosten bei den Energiepreisen hat der Bund zuletzt eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro beschlossen, die Studierende und Fachschülerinnen und -schüler seit Mitte März beantragen können. Zahlen, wie viele Studierende sich aufgrund einer wirtschaftlichen Notlage beworben haben, hat die Stadt Heilbronn nicht veröffentlicht. Sie teilt aber mit, dass bei der Vergabe auf ein Gleichgewicht zwischen Stipendien für gute Leistungen und aufgrund einer wirtschaftlichen Notlage geachtet werde.