Heilbronn: Nachfrage im Erfrierungsschutz weiterhin hoch

Der Erfrierungsschutz in Heilbronn für Obdachlose hat wieder geöffnet. Die ersten Gäste haben das Angebot bereits genutzt. Die Nachfrage ist wie in den vergangenen Jahren hoch.

Der Erfrierungsschutz im Heilbronner Freibad Neckarhalde ist wieder geöffnet. Seit Allerheiligen finden dort obdachlose Menschen eine kostenlose Unterkunft für die Nacht. Rund 20 ehrenamtliche Helfer stehen bis März bereit, um sich um die Obdachlosen zu kümmern. Insgesamt gibt es 16 Betten in der Einrichtung. Bereits in der ersten Nacht waren sechs Männer, eine Frau und ein Hund zu Gast. Die Gäste sind größtenteils alte Bekannte, Menschen, die die Helferinnen und Helfer aus den Vorjahren oder aus der Heilbronner Fußgängerzone kennen, erklärt der Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, dem Betreiber des Erfrierungsschutzes, Hans-Martin Klenk.

Etliche Gesichter sind uns bekannt. Man hat sich freundlich begrüßt. Gerade den Hund kannten wir schon aus dem vergangenen Jahr. Viele der Gäste kennen wir von der Fußgängerzone.

Wohnungsnotstand wirkt sich auch auf Erfrierungsschutz aus

Die Gäste nehmen das Angebot dankend an. Draußen, ist es gerade in der Nacht gefährlich. Wer draußen schläft, muss ständig damit rechnen angepöbelt oder belästigt zu werden, im Winter kommt noch die Kälte dazu. Im Erfrierungsschutz spüre man durch eine steigende Nachfrage auch dort den Wohnungsnotstand, so Klenk. Man sei froh den Erfrierungsschutz in der Neckarhalde anbieten zu können.

Die Wohnungsnot ist einfach da und wir haben den Eindruck, dass die tatsächlich zunimmt aufgrund der Mietsituation und Wohnungsnotsituation und von daher sind wir froh, das wir das Angebot machen können.

Es geht um mehr als nur Schlaf

Dabei geht es nicht nur um die Zuteilung der Betten, sondern auch um das persönliche Gespräch, die Versorgung mit Essen und vieles mehr. Klenk erzählt, viele Menschen ohne festen Wohnsitz kämen lieber in den Erfrierungsschutz in der Neckarhalde statt in die städtische Unterkunft zu gehen. Denn anders als dort sind hier auch Gäste mit Hunden willkommen. Beim Ordnungsamt und bei der Polizei ist das Angebot im Schwimmbad bekannt. Wenn jemand in der Stadt aufgefunden wird, wird er darauf hingewiesen, dass es den Erfrierungsschutz gibt.

Ein Bericht aus dem SWR-Archiv über den Erfrierungsschutz Heilbronn:

Große Nachfrage auch im vergangenen Winter

Betrieben wird der Erfrierungsschutz von der Wohnungsnotfallhilfe der Aufbaugilde Heilbronn. In der vergangenen Saison wurden über 1.600 Übernachtungen gezählt, rund 600 mehr als im Winter zuvor. Finanziert wird das Projekt über Spenden und den Verkauf von Kapuzenpullis der Aktion "Spendet Wärme".