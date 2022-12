Frostnächte: Erfrierungsschutz für Obdachlose voll belegt

Während der aktuellen Frostnächte ist der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn besonders stark nachgefragt. Nicht nur Menschen ohne Wohnung können dort gratis übernachten.

Besonders bei nächtlichen Minustemperaturen ist die kostenlose Übernachtungsmöglichkeit der Aufbaugilde oft komplett belegt. Insgesamt 16 obdachlose Frauen und Männer können pro Nacht in den Räumlichkeiten des Erfrierungsschutzes übernachten. Nicht nur die Menschen - auch ihre Hunde sind willkommen.

"Momentan ist wirklich die härteste Zeit für wohnungslose Menschen. Minus sieben Grad waren es heute Nacht, da waren wir fast komplett voll."

Fabian aus Heilbronn ist froh über das Angebot der Aufbaugilde. Seit Anfang November übernachtet er regelmäßig im Erfrierungsschutz. SWR

Rund 300 Schutzsuchende im Dezember erwartet

In der Nacht auf Dienstag waren alle zwölf Männer-Betten belegt, bei den Frauen waren es drei - nur ein Platz war noch frei. Diesmal fand auch Hund "Eule" ein warmes Plätzchen in der Unterkunft. Müssten die Tiere im Freien bleiben, würden auch deren Besitzer oder Besitzerinnen draußen in der Kälte übernachten, so Hans-Martin Klenk.

In dieser Saison wird das Angebot besonders stark genutzt, so Klenk. Im November gab es 232 Übernachtungsgäste im Erfrierungsschutz, für Dezember rechnet Klenk mit mindestens 300 Schutzsuchenden.

Der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn ist noch bis zum 31. März 2023 täglich von 20 bis 8 Uhr geöffnet - inklusive der Weihnachtsfeiertage und Silvester. Zur Verfügung stehen 16 Übernachtungsplätze, außerdem zusätzlich vier Notschlafplätze und auch Hunde sind willkommen.