Gegen den Erfrierungstod: Wärme und Schutz für Obdachlose

Der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn ist wieder geöffnet. Wohnungslose können dort kostenlos übernachten - im November kamen bereits mehr Schutzsuchende als bisher.

16 Menschen können pro Nacht im Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn unterkommen. Seit dem 1. November sind die Räumlichkeiten im Verwaltungsbau des Freibads Neckarhalde geöffnet. Männer und Frauen ohne festen Wohnsitz bekommen dort von 20 bis 7 Uhr ein Bett, Schutz und auch ein freundliches Wort. In dieser Saison werde das Angebot besonders häufig wahrgenommen, so Hans-Martin Klenk, Leiter des Unterstützungszentrums der Wohnungsnotfallhilfe der Aufbaugilde Heilbronn.

"Im November hatten wir bereits 232 Übernachtungen - wesentlich mehr als im vergangenen Jahr. Also das Angebot ist dringend notwendig und wir sind dankbar, dass es gut angenommen wird."

Mehr Menschen in Wohnungsnot

Einer der Gründe, warum in diesem Jahr schon so viele Übernachtungsgäste in den Erfrierungsschutz kamen, sei die steigende Wohnungsnot, vermutet Hans-Martin Klenk: "Ich denke schon, dass die Not größer wird und Menschen auch in Wohnungsnot geraten und es sich rumspricht, dass wir die Möglichkeit haben, hier Unterkunft zu gewähren."

Fabian aus Heilbronn ist froh über das Angebot der Aufbaugilde. Seit Anfang November übernachtet er regelmäßig im Erfrierungsschutz. SWR

Der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde ist ein Angebot für Menschen, die aufgrund ihres jahrelangen Lebens auf der Straße in ihrem Sozialverhalten und ihrem seelischen Zustand so stark eingeschränkt sind, dass sie klassische Obdachlosenheime mit der Nähe zu vielen anderen Menschen nicht aufsuchen können. Eher riskieren sie den Erfrierungstod, heißt es in einer Mitteilung der Aufbaugilde Heilbronn.

Ohne Ehrenamtliche wäre der Erfrierungsschutz nicht möglich

Derzeit betreuen 15 ehrenamtliche Mitarbeiter die Übernachtungsgäste. Zwei von ihnen sind René aus Heilbronn und Gerhard Heilig aus Eppingen (Kreis Heilbronn).

René aus Heilbronn und Gerhard Heilig aus Eppingen (v.l.) arbeiten als Ehrenamtliche beim Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn SWR

Im Zweierteam sind sie während der Nächte vor Ort; organisieren den Check-in, sorgen für die Einhaltung der Hausordnung und der Nachtruhe und stehen in Notfallsituationen als Ansprechpartner zur Verfügung. Sicher keine einfache Aufgabe, jedoch eine lohnenswerte, meint der 43-jährige René, der seit neun Jahren dabei ist:

"Ich habe es warm daheim, kann mir die Heizung aufdrehen - aber was machen die Leute auf der Straße? Das tut mir schon sehr leid, deswegen mache ich hier mit."

Der Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn ist noch bis zum 31. März 2023 täglich von 20 bis 8 Uhr geöffnet - inklusive der Weihnachtsfeiertage und Silvester. Zur Verfügung stehen 16 Übernachtungsplätze, außerdem zusätzlich vier Notschlafplätze und auch Hunde sind willkommen.