Gartenschau: Rund 14.000 Besucher über Pfingsten

Die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn) hat ein erfolgreiches Pfingstwochenende hinter sich. Sturm und Unwetter waren vorhergesagt, stattdessen gab es bestes Ausflugswetter, so Pressesprecherin Vanessa Heitz. Rund 14.000 Besucherinnen und Besucher haben sich über Pfingsten die Blumen- und Pflanzenpracht und zahlreiche Veranstaltungen, wie das Saxophon-Konzert von Darius M. Hummel angeschaut. Und auch in den Pfingstferien ist noch einiges für Groß und Klein geboten, am kommenden Freitag beispielsweise das Konzert "The best of Queen". "Das ist auch was für die ganze Familie", so Heitz. Am Dienstag beginnt die zweite Blumenschau mit dem Titel "Die Illusion: Nichts scheint so wie es ist".