Erfolgreicher Auftakt des Öhringer Lichtermarkts

Der Lichtermarkt in Öhringen (Hohenlohekreis) soll auch an den kommenden Adventswochenenden stattfinden. Die Alternative zum Weihnachtsmarkt ist am Freitag erfolgreich gestartet.

Für weihnachtliche Atmosphäre in Öhringen sorgt der Lichtermarkt: Auf Marktplatz und Schlosshof stehen rund 20 Holzhäuschen, in denen Geschenkideen und abgepackte Leckereien verkauft werden - ein reiner Warenmarkt ohne Imbiss- oder Getränkeangebot. Erfolgreicher Auftakt trotz schlechten Wetters Das Auftaktwochenende war ein Erfolg, freut sich Anna-Maria Dietz vom Öhringer Stadtmarketing. Die Händler seien zufrieden gewesen und trotz Regenwetters hätten die Besucherinnen und Besucher die Adventsstimmung genossen. "Das Thema Lichtblick und Hoffnung ein bisschen vermitteln zu können, das ist auf jeden Fall aufgegangen." Weihnachtsstimmung beim Lichtermarkt im Öhringer Schlosshof Anna-Maria Dietz Zuversichtlich, dass Lichtermarkt weiterhin stattfindet Auf dem ganzen Gelände herrscht Maskenpflicht und ein Abstandgebot. Der 2G-Nachweis wird durch ein "Status-Band" bescheinigt. Es soll Handel und Gastronomie die Kontrollpflichten erleichtern. Anna-Maria Dietz ist zuversichtlich, dass der Markt fortgesetzt wird. Das Öhringer Stadtmarketing wolle gemeinsam mit Stadtverwaltung und Handels- und Gewerbeverein an dem Konzept festhalten: "Mit der neuen Corona-Verordnung hat sich ja für den Einzelhandel und die Märkte im Freien nichts geändert. Wir von der Veranstalterseite halten an dem Konzept fest, solange bis es gesetzlich eine Änderung gibt." Bisher bleibe es dabei, so Dietz: Es werde auch am dritten und am vierten Adventswochenende immer freitags und samstags den Lichtermarkt in Öhringen geben.