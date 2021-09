Erfolgreicher Start für "Auftakt Tauberfranken"

Das Projekt "Auftakt Tauberfranken" zur Unterstützung der lange brachliegenden Musikszene ist am Wochenende nach Angaben der Organisatoren erfolgreich gestartet. Das Besucherinteresse im Kloster Bronnbach und in der Tauberphilharmonie Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) sei groß gewesen. 18 Blaskapellen präsentierten sich an beiden Orten. Bis einschließlich 10. Oktober präsentieren sich Musikvereine, Ensembles und Chöre an den Wochenenden auf vier Spielstätten in Wertheim, im Kloster Bronnbach, der Tauberphilharmonie Weikersheim und im Kurpark Bad Mergentheim.