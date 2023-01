Erstes CMT-Wochenende: Urlaub rund um Heilbronn stark nachgefragt

per Mail teilen

Die Tourismusanbieter aus Heilbronn-Franken sind sehr zufrieden mit dem ersten CMT-Wochenende in Stuttgart. Besonders nachgefragt wurden Radwanderungen und Angebote rund um Wein.

Zum Start der CMT war der Andrang enorm an den Ständen des Tourismusverbands "Liebliches Taubertal", der "Genießerregion Hohenlohe" und der Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land". Besonders großes Interesse hatten die Besucher an den Radwandermöglichkeiten entlang von Neckar und Kocher aber auch an Weinerlebnissen, berichtet Tanja Seegelke von der Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land".

Nach zwei Jahren Messeausfall wegen der Pandemie wird die CMT eine wichtige Werbeplattform für die Region Heilbronn-Franken sein, um diejenigen zu erreichen, die auch 2023 Lust auf Urlaub in der Region haben. Die CMT in Stuttgart - Europas größte Touristikmesse - endet am 22. Januar 2023.