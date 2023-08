Ein erfolgloser Einbrecher hat sich am Montag der Polizei gestellt. Er hatte in der Nacht zuvor vergeblich versucht, in eine Tankstelle in Heilbronn einzubrechen.

In Heilbronn ist ein verhinderter Einbrecher von sich aus zum Tatort zurückgegangen und hat sich gestellt. Das meldet die Polizei am Mittwochvormittag. Der Vorfall hat sich bereits in der Nacht zum Montag ereignet. Einbruch schlägt fehl Zunächst habe der 35-jährige Mann versucht, an der Schiebetür einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße die Scheiben einzuwerfen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Von der Doppelverglasung sei allerdings nur eine der beiden Scheiben zu Bruch gegangen. Daraufhin sei der Mann vom Tatort geflüchtet, heißt es weiter. Dann der kuriose Vorfall: Am Morgen nach der Tat kehrte der Mann an die Tankstelle zurück und gab seinen Einbruchsversuch zu. Ob ihn womöglich sein schlechtes Gewissen geplagt hat, bleibt unklar.