In wenigen Wochen kann es mit dem Pflücken losgehen. Bei Landwirt Andreas Frank aus Weinsberg sehen die Erdbeerkulturen aktuell sehr vielversprechend aus.

Andreas Frank von Früchte-Frank aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn) ist zufrieden mit dem Stand seiner Erdbeeren: Die Vollblüte sei vorüber, es seien kleine bis mittelgroße Früchte zu sehen. Diese müssten jetzt noch etwas wachsen und dann natürlich rot werden, so Frank. Für die Handelskunden könne die Ernte dann in zwei bis drei Wochen losgehen, die Selbstpflücker können sich in vier Wochen bereit machen.

Preise noch nicht ganz klar

Wie es mit den Preisen dieses Jahr aussehe, könne der Erdbeer-Produzent noch nicht sagen. Erst müsse sich zeigen, wie groß das Angebot insgesamt werde und auch, wie stark die Nachfrage der Kunden sei.

Ob die Kunden lieber pflücken oder doch zum fertigen Körbchen greifen, da gebe es eigentlich keinen klaren Trend, sagt Andreas Frank. Es zeige sich aber, dass Selbstpflücken zunehmend an Eventcharakter gewinne, wenn dann gleich die ganze Familie oder größere Gruppen vollgepackt mit Körben ankommen.

Klimawandel verlagert Ernte nach vorne

Durch die steigenden Temperaturen verlagere sich die Ernte zunehmend nach vorne. Als er 1978 mit dem Anbau angefangen habe, sei die Freilandernte erst Mitte Juni gestartet.

Dafür sei Trockenheit weniger ein Thema, da es schon seit einiger Zeit Standard sei, die Pflanzen zu wässern, statt von Regen abhängig zu sein. Bei Früchte-Frank setze man das in Form einer Tröpfchenberegnung um, diese sei extrem wassersparend. Mittels kleiner Schläuche gelange so das Wasser direkt an die Pflanze, ohne Blätter oder Blüten zu benetzen. So werde kein Wasser vergeudet.

Rezepttipp: Grillen und Flambieren

Der Tipp vom Fachmann, wie man Erdbeeren am besten genießen kann: Die Erdbeeren klein schneiden, dann grillen und flambieren. Die Früchte dürfen nicht zu lange auf dem Grill liegen, das müsse schon auf den Punkt sein. So nach drei oder vier Minuten sollten sie bereit zum Flambieren sein. Danach ab auf den Teller, Sahne dazu und frische Minze, fertig.