In einigen Gebieten in Heilbronn-Franken gibt es in diesen Tagen die ersten heimischen Erdbeeren. Die Ernte unterm Folientunnel beginnt zaghaft.

Noch sind sie nicht in Scharen auf den Feldern, die Helfer, die für das Unternehmen Früchte Frank in Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn) die Erdbeeren pflücken. Doch das sollte sich die kommenden Wochen ändern.

Man habe jetzt relativ lang warten müssen, vor allem, was die Ernte in den Folientunneln angeht, sagt Frank. Nach den zurückliegenden kalten April-Tagen startet die Region in diesem Jahr etwas später in die Erdbeer-Saison. Ab Donnerstag wird geerntet.

"Wir sind von der Witterung der vergangenen Jahre, was die Wärme anbelangt, etwas verwöhnt." Andreas Frank, Erdbeer-Bauer Weinsberg

Freilanderdbeer-Saison beginnt im Mai

Leichte Schäden hätten die Frostnächte an den Pflanzen schon hinterlassen, vor allem im Freiland, so Frank. Die Erdbeeren reifen jetzt nacheinander - auch dank der sonnigen Tage. Die großen Mengen seien aber noch nicht da. Bis die ersten Freilanderdbeeren ohne Folientunnel in den Verkauf kommen, dauert es noch an die drei Wochen, sagt Frank. Die richtige Erdbeer-Zeit sollte dann im Mai beginnen. Frank hofft, bald die Verkaufsstände breitflächig aufmachen zu können.

Die Klimaerwärmung sei nicht von der Hand zu weisen. Frank erinnert sich noch gut, als der Juni die Saison für Freiland-Erdbeeren war. Das war in Zeiten, in denen er selbst noch ein junger Kerl war, wie er sagt.

In Corona-Zeiten lassen sich die Menschen daheim die Erdbeeren schmecken

Dennoch: Je früher, desto besser gilt wohl für manchen Erdbeer-Freund. Viele können es kaum erwarten, endlich die heimischen Früchte zu kaufen. Die Nachfrage nach Erdbeeren werde in diesem Jahr wahrscheinlich sogar höher sein, mutmaßt Frank. Wegen der Corona-Pandemie seien die Menschen daheim, statt im Urlaub auf Reisen zu gehen. Und dabei gönnen sie sich wohl gerne ein Schälchen Erdbeeren mehr. So überlegt er sich, die Produktion dieses Jahr sogar etwas in die Länge zu ziehen.

Noch nicht in großen Mengen: Erdbeeren bei Früchte Frank in Weinsberg-Gellmersbach SWR

Landwirt spürt Auswirkung der Corona-Auflagen

Auch Marco Kemmler von Kemmler - Friedrichshaller Obst & Gemüse (Kreis Heilbronn) ist Anfang der Woche in die Erdbeer-Saison gestartet - zaghaft, wie er sagt. Die Qualität der Erdbeeren unter dem Folientunnel sei gut, die Früchte groß und lecker. Nur die Ausbeute sei etwas gering. Dafür war es einfach zu kalt, so Kemmler.

Er spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie viele andere Betriebe. Der Aufwand mit Erntehelfern aus dem Ausland, die Organisation und Logistik, um all die Regeln einhalten zu können, seien groß und verursachen zusätzliche Kosten.