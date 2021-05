per Mail teilen

In Heilbronn-Franken ist es derzeit zu nass für Erdbeeren und Spargel: Der Boden matschig, die Ernte schwierig. Und auch der Blick in die Zukunft macht einigen Landwirten Sorgen.

Schon der April hatte für Sonnenanbeter wenig zu bieten. Und auch Landwirte hatten kaum Freude am diesjährigen Frühlingsbeginn: Der Monat April war der kälteste seit rund 40 Jahren. Dabei hatte er sonnig begonnen, mancherorts ließen sich schon Triebe und Obstblüten an den Pflanzen blicken. Doch dann folgten launige Wetterkapriolen mit Regen, Sonne und Schnee. Im Schnitt war der April 3 Grad kälter als die vergangenen 20 Jahre. Und auch der Mai machte bisher wenig Freude: Kühl und regnerisch war er größtenteils.

Erdbeersaison startete später

In Heilbronn-Franken ist es daher derzeit zu nass für Erdbeeren und Spargel. Die Ernte ist schwierig, der Boden matschig. Erde hängt an Stiefeln und Kisten der Erntehelfer. Die Erdbeersaison zum Beispiel startete, selbst unterm Folientunnel, erst einmal rund zwei Wochen später als üblich. Die Frostnächte hatten schon leichte Schäden an den Pflanzen im Freiland hinterlassen. Und der Ertrag ist derzeit, wie auch beim Spargel, gering, der Aufwand groß. Das wirkt sich auch auf die Preise aus: Diese sind für die Endverbraucher sehr hoch.

Preise für Erdbeeren oder Spargel decken den Aufwand kaum

Viele Stammkunden haben Verständnis, sagt Landwirt Tobias Barthel aus Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis). Trotzdem fragt er sich, wie lange die Kunden die hohen Preise noch mittragen, gerade in Corona-Zeiten. Auch Landwirtin Elisabet Wormser aus Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) macht sich ähnliche Gedanken. Die Preise für Erdbeeren oder Spargel deckten kaum den Aufwand für Ernte und Verkauf, sagt sie.

Auch in die Zukunft blicken die Landwirte zum Teil mit Sorge: Die Preise bei Erdbeeren und Spargel sind weiter hoch, die Abhängigkeit von der Natur groß. Auch die andauernden Corona-Zeiten machen die Lage nicht einfacher:

"Die Frage ist eben, wie lange das so funktioniert mit den hohen Preisen. Ich habe eben Bedenken, weil durch Corona alles ein bisschen anders ist, die Leute haben auch einfach weniger Geld zur Verfügung." Tobias Barthel, Landwirt aus Grünsfeld

Landwirte leiden unter Corona-Zeiten

Auch die Frage, mit welchen Einschränkungen man als nächstes rechnen muss, wie es mit Erntehelfern aussieht oder wann die Gastronomie als Lebensmittel-Abnehmer wieder richtig Fahrt aufnehmen kann, hängt wie ein Damoklesschwert über einigen Landwirten.