Rekordstart in die Erdbeersaison: Frühe Ernte in Weinsberg

Die Erdbeersaison in der Region startet in diesem Jahr besonders zeitig. Obstbauer Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach rechnet mit einem Erntestart in rund zwei Wochen.

Noch sind sie grün, die Erdbeeren von Obstbauer Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn). Doch in spätestens zwei Wochen werden sie reif sein und die Erdbeerernte kann starten - rund 14 Tage früher als in den vergangenen Jahren, so der Biobauer.

Die allerersten roten Beeren werden wir in zehn Tagen haben. Und so vernünftig losgehen wird es in 14 Tagen bei diesen übertunnelten Erdbeeren.

Milder Winter ermöglicht frühe Ernte

Grund für die frühe Ernte in diesem Jahr ist der milde Winter, so Andreas Frank: "Wir haben nur sehr wenige Frosttage gehabt, wo die Pflanzen praktisch nicht wachsen. Und dann (...) war der Januar sehr warm, Februar sehr warm. Im März war es auch nicht wirklich kalt, wo man gehofft hat, die Natur bremst sich ein bisschen."

Und auch das Wochenendwetter mit Temperaturen um die 27 Grad wird den Erdbeeren noch einen ordentlichen Reifeschub verpassen, so Frank: "Natürlich muss man gleichzeitig aufpassen, dass uns dann die Pflanzen und die jungen Früchte nicht verbrennen durch eine zu intensive Sonneneinstrahlung, beziehungsweise durch zu viel Hitze."

Mitte April werden die ersten Erdbeeren erntereif sein. SWR

Gute Qualität und reiche Ernte erwartet

Rund 45.500 Erdbeerpflanzen hat Andreas Frank am Start - in 40 Tunnel. Dort gedeihen die Pflanzen in fünf nebeneinanderliegenden Reihen bisher prächtig, freut sich der Landwirt. An jedem Stock hängen bereits mehrere grüne Früchtchen.

Wir haben schöne dunkelgrüne Pflanzen. Es sind auch nicht zu viele Blüten dran, wenn zu viele Blüten dran sind, bleiben die Erdbeeren etwas kleiner.

Tunnel und Hummeln sorgen für frühes und gesundes Wachstum

Andreas Frank hat bereits vor einigen Jahren komplett auf Übertunnelung umgestellt. So bleiben Pflanzen und Blüten trocken und Fäulnis hat keine Chance: "Als Biobetrieb ist es für uns äußerst wichtig, weil die Fäulnis können wir im Biolandanbau nicht bekämpfen oder nur sehr schwer."

Damit seine vielen Erdbeerblüten auch bestäubt werden, holt sich Andreas Frank Hummeln in seine Tunnel. Die Insekten übernehmen dort die Arbeit der Honig- und Wildbienen.

Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach ist zufrieden mit der Qualität seiner Erdbeerpflanzen. SWR

Selbstpflücker ab Ende April willkommen - Preise stehen noch nicht fest

Die erste erntereife Sorte bei Früchte-Frank ist "Clery" - bestens geeignet zum Naschen und Backen. Schon in wenigen Wochen können Kundinnen und Kunden sie dann auch selbst pflücken - die Nachfrage sei bereits groß.

Wie viel das Pfund dann kosten wird, kann Andreas Frank aber noch nicht genau sagen, nur so viel: "Da jetzt irgendwelche Prognosen rauszugeben, das ist ungefähr so wie Kaffeesatzlesen. Es kommt natürlich auch ganz stark drauf an, wie viel die Kollegen ringsherum produzieren und vor allen Dingen, wie viel ausländische Ware zu dem Zeitpunkt noch am Markt ist, wenn unsere Erdbeeren starten."