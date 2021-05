per Mail teilen

Da die Eppinger Gartenschau auf 2022 verschoben werden musste, die Sommerblüher aber schon bestellt waren, musste eine Lösung her. Jetzt blühen sie im Heilbronner Stadtgebiet.

Die Eppinger Gartenschau-Blumen sind schon seit geraumer Zeit in der Heilbronner Innenstadt zu sehen. Am Mittwochvormittag hat Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke diese nun auch symbolisch an Harry Mergel, den Oberbürgermeister von Heilbronn übergeben.

Heilbronn hat sofort zugesagt

Als in Eppingen der Entschluss fiel, die Gartenschau auf 2022 zu verschieben, war der Sommerflor schon bestellt. Da die Pflanzen nächstes Jahr verblüht wären und nicht wieder kommen, wurden kurzerhand Partnerstädte gesucht, die die Pflanzen übernehmen und pflanzen. Aber auch bewässern und sich um diese kümmern.

Denn, so Klaus Holaschke, für alle bestellten Pflanzen sei ohne Gartenschau in Eppingen einfach nicht genug Platz und auch der Aufwand sei aktuell nicht zu stemmen. Heilbronn habe ohne mit der Wimper zu zucken direkt zugesagt, viele der Sommerblüher zu übernehmen.

Partnerschaft aber nicht ganz ohne Hintergedanken

Beide Städte verbinden mit der Aktion natürlich auch ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche. So freut sich OB Mergel über die Blumenpracht, mit der er den Menschen in Heilbronn in der Corona-Pandemie ein Zeichen der Hoffnung und des Optimismus - im wahrsten Sinne des Wortes - pflanzen möchte. Aber auch die Belebung der Innenstadt, die mit sinkender Inzidenz immer näher rückt, soll durch die einladenden Bepflanzungen unterstützt werden und die Leute nach Heilbronn ziehen.

In Eppingen freut man sich über die liebevoll angelegten Beete, die, so OB Klaus Holaschke, eine bessere Werbung für die Eppinger Gartenschau im kommenden Jahr darstelle, als er sich das je hätte vorstellen können. Für beide Städte also eine Win-Win-Situation.

Den Sommer über Eppinger Gartenschau in Heilbronn erleben

Einen ersten Vorgeschmack auf die Gartenschau im kommenden Jahr kann man also ab sofort in Heilbronn bekommen. Die Sommerblüher wurden auf dem Kiliansplatz im Herzen der Stadt, aber auch im neu entstehenden Quartier am Neckarbogen und im Stadtgarten gepflanzt.