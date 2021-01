Auch die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) bietet ihren älteren Mitbürgern Hilfe bei der Terminvereinbarung für die Corona-Impfung an. Ansprechpartner sind die Mitarbeiter der Integrations- und Seniorenstelle. Allerdings seien aktuell nur wenige Termine verfügbar, weil es an Impfstoff fehle, heißt es in einem Schreiben. Die Stadt Eppingen will alle Senioren über 80 auch noch persönlich anschreiben und über den Anmeldeservice informieren.