Die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) prüft eine mögliche Verschiebung ihrer kleinen Gartenschau wegen der Corona-Pandemie. Sie soll eigentlich im Mai eröffnet werden. Man stehe mit dem Land in Verbindung, bestätigte die Kommune dem SWR. Demnach geht es darum, ob die zugesagten Zuschüsse auch im kommenden Jahr noch fließen würden. Wann die Gartenschau dann kommt, will der Gemeinderat am kommenden Dienstag entscheiden. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant. Bis dahin laufen die Vorbereitungen weiter.