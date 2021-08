Die Regenfälle halten in der Region Heilbronn-Franken immer noch an und die Feuerwehr auf Trab. Das Gartenschaugelände in Eppingen (Kreis Heilbronn) und das BUGA-Gelände in Heilbronn stehen teilweise unter Wasser.

Julian Buchner / Einsatz-Report24 In Heilbronn und Eppingen wurden die Gartenschaugelände überflutet SWR Helfer versuchen die Wassermassen abzupumpen Julian Buchner / Einsatz-Report24 Die Schäden, die das Hochwasser auf dem Gelände angerichtet hat, werden von zwei Mitarbeitern begutachtet Julian Buchner / Einsatz-Report24 Bäume leiden auch unter dem starken Regen und können teilweise den Wassermassen nicht standhalten Julian Buchner / Einsatz-Report24 Auch die Pflanzen auf dem BUGA-Gelände in Heilbronn stehen unter Wasser SWR Der Neckar am ehemaligen BUGA-Gelände in Heilbronn führt mehr Wasser SWR Die Jagst an der Jagstaue in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) führt seit Tagen Hochwasser, Teile der Jagstaue sind deshalb von der Stadt gesperrt worden SWR Mathias Grimm