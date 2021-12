per Mail teilen

Laut Steuerzahlerbund erhöht die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) die Gewerbesteuern vergleichsweise stark. Dort wird zum 1. Januar der Hebesatz von 355 auf 385 Prozent steigen. Die Stadt geht von Mehreinnahmen um die 720.000 Euro aus. Von 100 befragten Städten in Baden-Württemberg will jede zehnte an der Steuerschraube drehen. Den höchsten Hebesatz hat künftig die Stadt Karlsruhe mit 450 Prozent.