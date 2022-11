"Goldene Hochzeit": 50 Jahre Gesamtstadt Eppingen

In Eppingen jährt sich die Eingemeindung von sechs ehemals selbstständigen Gemeinden zum fünfzigsten Mal. Es war keine "Liebeshochzeit" damals, sagt der Oberbürgermeister.

Die Gemeinden Adelshofen, Elsenz, Kleingartach, Mühlbach, Richen und Rohrbach gehören seit 50 Jahren zur Gesamtstadt Eppingen (Kreis Heilbronn). Am Samstagabend wird das in der Eppinger Stadthalle gefeiert. Gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Zeitzeugen will Oberbürgermeister Klaus Holaschke (parteilos) auf das Ereignis vor 50 Jahren zurückblicken. Der Eingemeindung lag damals ein Landesgesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleiner Gemeinden zugrunde, erklärt Holaschke im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Eine "Liebeshochzeit" sei es damals also nicht gewesen.

Ziele in Eppingen

Für die nächsten 50 Jahre hat sich Holaschke auf die Fahne geschrieben, das Geschaffene in Eppingen zu erhalten - von Infrastruktur bis hin zu Schulen und Kindergärten. Trotz aktueller Herausforderungen solle die Stadt nicht in Sanierungsstau geraten.