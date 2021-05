Die Stadt Eppingen (Landkreis Heilbronn) will am Mühlbacher See gegen aggressive Nilgänse vorgehen. Die Gänse leben auf einer Insel im hinteren Bereich des Mühlbacher Sees ungestört von Menschen und Fressfeinden. Das soll sich nun ändern, und zwar mit einem Holzsteg, über den dann auch Fuchs und Marder, als natürliche Fressfeinde der Nilgänse, auf die Insel kommen können. So erhofft sich die Stadt eine natürliche Reduzierung der Vögel, denn bejagt werden dürfen sie nur von September bis Januar. Die Nilgans stammt ursprünglich aus Afrika und verbreitet sich zunehmend in der Region. Hier gilt sie vor allem in bewohnten Gebieten als Plage, weil sich die Tiere aggressiv Liegewiesen und Radwege erobern.